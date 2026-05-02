Аферисты запугали столичного пенсионера, отобрав у него почти 80 млн рублей

В Москве пенсионер отдал мошенникам 71 млн рублей

В Москве мошенники, действуя под предлогом замены домофона, обманули 76-летнего пенсионера на сумму, превышающую 71 млн рублей, сообщили в столичной прокуратуре. В ведомстве рассказали, что пожилого мужчину пригласили в один из мессенджеров в группу, якобы созданную соседями по дому.

Там мужчина получил уведомление о необходимости замены домофона, назвал нужное количество ключей и отправил на указанный номер сообщение, которое, как он полагал, содержало реквизиты его заявки. Сразу после этого пенсионеру пришло сообщение о том, что все его имущество будет распродано.

Как добавили в прокуратуре, мужчина сначала направился в МФЦ и заблокировал сделки с недвижимостью, однако затем ответил на звонок и поверил, что разговаривает с представителем правоохранительных органов. Звонивший убедил его, что в отношении него действуют мошенники и поэтому необходимо срочно снимать деньги со счетов и передавать их для размещения на специальном безопасном счете.

В ведомстве также отметили, что для большей убедительности и поддержания связи злоумышленники трижды в течение месяца передавали пенсионеру мобильные телефоны, предварительно положив их в его почтовый ящик. Туда же они положили поддельное «постановление о привлечении мужчины в качестве подозреваемого по уголовному делу», изготовленное с помощью фоторедактора.

Жертва обмана снимала личные сбережения со счетов в банках, отправляла фотографии денег и передавала их людям, представлявшимся сотрудниками силового ведомства и называвшим ей пароли. Кроме того, по указанию куратора пенсионер продал два автомобиля, а вырученные деньги также отдал курьерам.

Ранее москвичей предупредили, что им стоит опасаться мошенников, прикидывающихся сотрудниками коммунальных служб. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что настоящие работники ЖКХ не приходят к жителям с внезапными проверками.

