Стала известна реакция Гуфа на решение суда по делу об ограблении

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что доволен решением Мособлсуда прекратить возбужденное в отношении него уголовное дело. При выходе из здания суда артист ответил журналистам, что очень счастлив из-за такого стечения обстоятельств, передает корреспондент NEWS.ru.

Ну конечно. Очень [счастлив], — коротко ответил Гуф на вопрос.

Ранее Мособлсуд прекратил дело в отношении Гуфа. Прокуратура не возражала против прекращения уголовного преследования музыканта, который ранее получил один год условно за самоуправство по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье.

До этого Гуф получил штраф в размере 10 тыс. рублей. Отмечалось, что рэпер просрочил штраф в 5 тыс. рублей за неуплату платной парковки и ему вдвое увеличили сумму выплаты.

Продюсер Антон Пронин также рассказывал, что Долматову перешли авторские права на альбом «Город дорог», который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки.