В Чувашии обсуждают введение режима ЧС после налета украинских дронов Премьер-министр Чувашии Артамонов: в регионе могут ввести режим ЧС

В Чувашии обсуждают возможность объявления режима чрезвычайной ситуации республиканского характера, сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов в Telegram-канале. По его словам, ВСУ пытались неоднократно атаковать Чебоксары минувшей ночью и утром 5 мая.

Ракетная опасность, опасность БПЛА — в Чувашии сегодня звучат сирены. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона. В штабе приняли ряд решений, рассматривается вариант — объявить ЧС республиканского характера, — написал он.

Ранее стало известно, что около 500 человек обратились в пункт временного размещения в Чебоксарах после атаки украинских дронов. ПВР открыты в трех школах города, а также в общежитиях колледжей и техникумов.

До этого заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов предположил, что украинские диверсионные группы могли атаковать Чебоксары с помощью беспилотников, запущенных с территории России. По его словам, ВСУ совершают налеты из-за провала в зоне проведения специальной военной операции.