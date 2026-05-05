День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 13:26

Жители Еревана с руганью разогнали проукраинское шествие

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению и попытки активистов вынести украинские флаги на улицы спровоцировали жесткую реакцию жителей Еревана, сообщает телеканал «Царьград». Местные жители встретили делегацию и украинских провокаторов проклятиями, также выкрикивая нелестные высказывания в адрес главы Украины.

Общественный деятель и блогер Мика Бадалян в интервью изданию отметил, что большинство жителей страны осознает масштаб угрозы от текущего внешнеполитического вектора. По его словам, активисты давно предупреждали о рисках украинизации общества и повторения «молдавского сценария».

Основная масса народа Армении понимает уровень катастрофы, которая ожидает страну на том пути, по которому ее ведут. В происходящем сейчас нет сюрпризов, — резюмировал блогер.

Ранее политолог Руслан Панкратов заявил, что саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении призван зафиксировать «стратегический разворот» Еревана. Он выразил опасение, что Брюссель фактически превращает республику еще в одну антироссийскую площадку.

Страны СНГ
Армения
Ереван
Украина
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с «раздражающей» Китай установкой
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
«Комбикорм и вода через стекловату»: пленный рассказал, что творится в ВСУ
Минобороны ОАЭ сообщило об отражении ударов со стороны Ирана
Угрозы Зеленского перед парадом Победы в Москве вызвали ярость в Европе
Паулс вынужден находиться под постоянным наблюдением врачей
Суд вынес приговор по делу о ДТП с шестью погибшими под Пензой
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.