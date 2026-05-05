Визит президента Украины Владимира Зеленского в Армению и попытки активистов вынести украинские флаги на улицы спровоцировали жесткую реакцию жителей Еревана, сообщает телеканал «Царьград». Местные жители встретили делегацию и украинских провокаторов проклятиями, также выкрикивая нелестные высказывания в адрес главы Украины.

Общественный деятель и блогер Мика Бадалян в интервью изданию отметил, что большинство жителей страны осознает масштаб угрозы от текущего внешнеполитического вектора. По его словам, активисты давно предупреждали о рисках украинизации общества и повторения «молдавского сценария».

Основная масса народа Армении понимает уровень катастрофы, которая ожидает страну на том пути, по которому ее ведут. В происходящем сейчас нет сюрпризов, — резюмировал блогер.

Ранее политолог Руслан Панкратов заявил, что саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении призван зафиксировать «стратегический разворот» Еревана. Он выразил опасение, что Брюссель фактически превращает республику еще в одну антироссийскую площадку.