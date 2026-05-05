День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 13:06

Выявлены новые хищения на закупках БПЛА по делу экс-вице-губернатора Кубани

В деле экс-вице-губернатора Кубани Власова выявлены хищения на закупках БПЛА

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Выявлены дополнительные факты масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку беспилотников для нужд спецоперации, в рамках расследования уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Кубани и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, сообщили ТАСС в силовых структурах региона. Закупки проводились у единственного поставщика по завышенной цене.

В отношении вице-губернатора атамана Александра Власова и директора департамента по делам казачества Краснодарского края Александра Тарарыкина вскрыло дополнительные факты хищений бюджетных денежных средств, выделенных властями Кубани на закупку БПЛА в интересах СВО, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что единственным поставщиком дронов по завышенной цене и ненадлежащего качества «по счастливой случайности» оказался бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко. Он известен как общественник, приближенный к местной администрации.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о поставках некачественных деталей концерну «Калашников» поступило в Октябрьский районный суд Иваново. Среди фигурантов — директор компании «Интертехника» Алексей Леденев и еще четыре человека.

Регионы
Краснодарский край
дроны
БПЛА
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Суд изъял миллиарды рублей у основателя «Русагро»
«Новый вызов»: военэксперт о создании альянса ЕС и Украины по беспилотникам
Огонь охватил мансарду жилого дома в Новой Москве
Политолог оценил перспективы вступления Армении в Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.