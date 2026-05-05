Выявлены новые хищения на закупках БПЛА по делу экс-вице-губернатора Кубани В деле экс-вице-губернатора Кубани Власова выявлены хищения на закупках БПЛА

Выявлены дополнительные факты масштабных хищений бюджетных средств, выделенных на закупку беспилотников для нужд спецоперации, в рамках расследования уголовных дел в отношении бывшего вице-губернатора Кубани и экс-атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова, сообщили ТАСС в силовых структурах региона. Закупки проводились у единственного поставщика по завышенной цене.

В отношении вице-губернатора атамана Александра Власова и директора департамента по делам казачества Краснодарского края Александра Тарарыкина вскрыло дополнительные факты хищений бюджетных денежных средств, выделенных властями Кубани на закупку БПЛА в интересах СВО, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что единственным поставщиком дронов по завышенной цене и ненадлежащего качества «по счастливой случайности» оказался бывший организатор автомобильных гонок в Краснодаре Роман Любименко. Он известен как общественник, приближенный к местной администрации.

Ранее сообщалось, что уголовное дело о поставках некачественных деталей концерну «Калашников» поступило в Октябрьский районный суд Иваново. Среди фигурантов — директор компании «Интертехника» Алексей Леденев и еще четыре человека.