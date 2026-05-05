В Чебоксарах возобновили работу остановленного ради безопасности транспорта

Движение общественного транспорта в столице Чувашии полностью восстановлено, все автобусы и троллейбусы выходят на маршруты по расписанию, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта республики. Утром во вторник, 5 мая, работа городского пассажирского транспорта была экстренно приостановлена.

Ночью 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, ситуация в городе контролируется профильными ведомствами.

Около 500 человек обратились в пункт временного размещения после атаки беспилотников. Исполняющий обязанности замглавы администрации города по социальным вопросам Людмила Маркова рассказала, что речь шла о ПВР, расположенном в школе № 57. Также стало известно, что местные власти рассматривают возможность введения регионального режима ЧС после атаки дронов.