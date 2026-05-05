Названо число людей в пункте временного размещения в Чебоксарах Замглавы Чебоксар Маркова: около 500 человек обратились в ПВР после атаки БПЛА

Около 500 человек обратились в пункт временного размещения в Чебоксарах после атаки БПЛА, сообщила и. о. заместителя главы администрации города по социальным вопросам Людмила Маркова. По ее словам, которые приводит ТАСС, речь идет о ПВР, расположенном в школе № 57.

Ранее сообщалось, что местные власти рассматривают возможность введения регионального режима ЧС после атаки БПЛА. Для жителей пострадавших районов в городе открыты пункты временного размещения, а торговые центры временно прекратили работу. Движение общественного транспорта в Чебоксарах существенно ограничено, а школьники переведены на дистанционный формат обучения.

Ночью 5 мая стало известно, что Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора Чувашской Республики Олега Николаева, ситуация в городе контролируется профильными ведомствами. Оперслужбы на месте происшествия принимают необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.