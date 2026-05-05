05 мая 2026 в 11:45

В Анапе вскрыли законспирированную ячейку международных террористов

ФСБ пресекла деятельность международной террористической организации в Анапе

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Анапе выявили и пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации, члены которой занимались вербовкой людей для последующего выезда в Сирию, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю. В ходе операции были задержаны трое участников ячейки, передает ТАСС.

Выявлена и пресечена противоправная деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации (МТО). В ходе конспиративных собраний они осуществляли вербовку в свои ряды соотечественников с целью их дальнейшего выезда в Сирию для участия в деятельности террористической организации, — сообщили в ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 24-летнего жителя Курской области по подозрению в госизмене. По версии следствия, молодой человек собирал данные о военных и гражданских объектах для разведки Украины. Молодой человек также привлек четверых жителей Курска из числа своих знакомых, чтобы они передавали ему сведения и фотографии военных и гражданских объектов.

