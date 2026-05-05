Дело о некачественных деталях для «Калашникова» поступило в суд

Уголовное дело о поставках некачественных деталей концерну «Калашников» поступило в Октябрьский районный суд Иваново, сообщает РИА Новости. Среди фигурантов — директор компании «Интертехника» Алексей Леденев и еще четыре человека.

Регистрация поступившего в суд дела — 4 мая 2026 года. Рассматривается единолично судьей, — говорится в материалах дела.

Фигурантами также стали руководитель ООО «Ивановские ковши» и учредитель «Интертехники» Алексей Морохов, бывший директор компании Юрий Чернышев, Алексей Рубцов и Ольга Фирсова. Обвиняемым в зависимости от роли вменяются мошенничество, контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей.

Кроме того, одному из фигурантов предъявлено обвинение в полной невыплате заработной платы более двух месяцев. Максимальные санкции по указанным статьям предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее стало известно, что число фигурантов уголовного дела о хищении 37,7 млн рублей при поставках поддельных деталей концерну «Калашников» при выполнении гособоронзаказа выросло с трех до пяти человек из числа работников. Под следствием оказались два сотрудника одной из подрядных организаций. Их оставили под подпиской о невыезде. Новых фигурантов дела обвинили по тем же статьям — о мошенничестве и о контрабанде оружия.