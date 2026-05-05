Штурмовики Балтийского флота во время высадки на один из островов

Профессор обозначил главный инструмент в борьбе с искажением истории Профессор Шульга: углубление знаний о ВОВ поможет в борьбе с искажением истории

Углубление знаний о Великой Отечественной войне у населения поможет в борьбе с искажением истории, заявил телеканалу «Крым 24» профессор, доктор исторических наук Даниил Шульга. Он отметил, что фальсификация событий прошлых лет порой возникает вследствие попыток осмыслить сложные вопросы. При этом нередко это происходит в результате целенаправленной пропаганды, нацеленной принизить роль отдельных государств — участников ВОВ.

Нам нужно развивать не только знания о Великой Отечественной войне, но и о других фронтах. Нам нужно знать, как воевали Италия, Китай, Япония и Корея. Более глубокое понимание процессов Второй мировой войны, ее фронтов и других аспектов поможет нам более ясно и трезво оценивать масштаб Великой Победы, — высказался Шульга.

Эксперт подчеркнул, что изучение опыта всех стран — участниц конфликта позволяет лучше понять роль Советского Союза в Победе. По его мнению, именно детальное исследование истории Второй мировой войны дает более точное и непредвзятое представление о ее результатах и уроках.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Украины исказить историческую память можно описать пословицей «В семье не без урода». Так она прокомментировала случаи, когда некоторые украинцы, чьи деды и прадеды участвовали во Второй мировой войне, примкнули к фальсификаторам истории.