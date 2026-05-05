День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 14:12

Профессор обозначил главный инструмент в борьбе с искажением истории

Профессор Шульга: углубление знаний о ВОВ поможет в борьбе с искажением истории

Штурмовики Балтийского флота во время высадки на один из островов Штурмовики Балтийского флота во время высадки на один из островов Фото: Алексей Межуев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Углубление знаний о Великой Отечественной войне у населения поможет в борьбе с искажением истории, заявил телеканалу «Крым 24» профессор, доктор исторических наук Даниил Шульга. Он отметил, что фальсификация событий прошлых лет порой возникает вследствие попыток осмыслить сложные вопросы. При этом нередко это происходит в результате целенаправленной пропаганды, нацеленной принизить роль отдельных государств — участников ВОВ.

Нам нужно развивать не только знания о Великой Отечественной войне, но и о других фронтах. Нам нужно знать, как воевали Италия, Китай, Япония и Корея. Более глубокое понимание процессов Второй мировой войны, ее фронтов и других аспектов поможет нам более ясно и трезво оценивать масштаб Великой Победы, — высказался Шульга.

Эксперт подчеркнул, что изучение опыта всех стран — участниц конфликта позволяет лучше понять роль Советского Союза в Победе. По его мнению, именно детальное исследование истории Второй мировой войны дает более точное и непредвзятое представление о ее результатах и уроках.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Украины исказить историческую память можно описать пословицей «В семье не без урода». Так она прокомментировала случаи, когда некоторые украинцы, чьи деды и прадеды участвовали во Второй мировой войне, примкнули к фальсификаторам истории.

Общество
историки
ВОВ
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Подмосковные врачи чудом спасли пациента с гвоздем в черепе
Охранники московского ЖК избили жильцов и ранили одного из них ножом
США испытали ракету Tomahawk с помощью «раздражающей» Китай установки
Японский политик назвал Россию великой страной
«Клика гнилых элит»: план Европы против России ошарашил журналиста
«Идея избавления»: в МИД России высказались о мировой ядерной угрозе
Стало известно, почему большинство россиян редко ходят в баню
«Вопрос месяцев»: чем Армения заплатит за антироссийский саммит Пашиняна
ВСУ целенаправленно расстреляли из «Града» семью под Брянском
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.