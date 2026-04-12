Историк назвал самую важную задачу в увековечении памяти жертв концлагерей

Возвращение каждому номеру узника фашистских лагерей имени и биографии является первоочередной задачей, стоящей перед учеными и общественниками, заявил РИА Новости научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов. По его словам, это сделает историю не только фактической, но и личностной.

Сегодня в России этот процесс переживает качественную трансформацию, переходя на уровень государственной стратегии и общественных инициатив, — сказал он.

Ранее сообщалось, что более 8 тыс. узников немецкого концлагеря «Травники» в Польше были расстреляны и умерщвлены газом в годы Великой Отечественной войны. Это стало известно из протокола допроса Николая Чернышева — жителя Константиновки, добровольно перешедшего на службу нацистской Германии после пленения в 1941 году.

До этого выяснилось, что к концу 2026 года под Санкт-Петербургом планируется открытие нового мемориального комплекса, посвященного узникам нацистских лагерей. Председатель правления фонда Илья Васильев подчеркнул, что этот труд носит не разовый, а системный характер.