12 апреля 2026 в 12:02

Историк назвал самую важную задачу в увековечении памяти жертв концлагерей

Историк Аристов призвал вернуть имя каждому узнику концлагерей

Станислав Аристов Станислав Аристов Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Возвращение каждому номеру узника фашистских лагерей имени и биографии является первоочередной задачей, стоящей перед учеными и общественниками, заявил РИА Новости научный сотрудник Института российской истории РАН (ИРИ РАН) Станислав Аристов. По его словам, это сделает историю не только фактической, но и личностной.

Сегодня в России этот процесс переживает качественную трансформацию, переходя на уровень государственной стратегии и общественных инициатив, — сказал он.

Ранее сообщалось, что более 8 тыс. узников немецкого концлагеря «Травники» в Польше были расстреляны и умерщвлены газом в годы Великой Отечественной войны. Это стало известно из протокола допроса Николая Чернышева — жителя Константиновки, добровольно перешедшего на службу нацистской Германии после пленения в 1941 году.

До этого выяснилось, что к концу 2026 года под Санкт-Петербургом планируется открытие нового мемориального комплекса, посвященного узникам нацистских лагерей. Председатель правления фонда Илья Васильев подчеркнул, что этот труд носит не разовый, а системный характер.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
