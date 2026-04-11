Открытие нового мемориального комплекса, посвященного узникам нацистских лагерей, планируется к концу 2026 года под Санкт-Петербургом, сообщили РИА Новости в Фонде Александра Печерского. Председатель правления фонда Илья Васильев подчеркнул, что этот труд носит не разовый, а системный характер.

В 2026 году мы видим сразу несколько направлений, открываются и обсуждаются новые мемориальные объекты, например, в Крыму состоялось открытие мемориала узникам нацистского концлагеря «Красный», — констатировал собеседник агентства.

Ранее посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что на ежегодном памятном мероприятии в музее холокоста в Буэнос-Айресе не была упомянута роль Красной армии в освобождении Освенцима. Он подчеркнул, что Россия не допустит стирания из истории доблести советского солдата.

Также выяснилось, что более 8 тыс. узников немецкого концлагеря «Травники» в Польше были расстреляны и умерщвлены газом в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о протоколе допроса Николая Чернышева — жителя Константиновки, добровольно перешедшего на службу нацистской Германии после пленения в 1941 году.