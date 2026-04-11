11 апреля 2026 в 13:25

Рассекречены показания о казни 8 тыс. узников концлагеря «Травники»

Фото: Б.Фишман/РИА Новости
Более 8 тыс. узников немецкого концлагеря «Травники» в Польше были расстреляны и умерщвлены газом в годы Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на рассекреченные показаниях одного из участников массовых убийств. Речь идет о протоколе допроса Николая Чернышева — жителя Константиновки, добровольно перешедшего на службу нацистской Германии после пленения в 1941 году.

Согласно показаниям Чернышева от 2 февраля 1948 года, в сентябре 1943-го в концлагерь прибыли немецкие войска СС для расстрела заключенных евреев, число которых достигало 8 тыс. человек. Раздетых людей пропускали к заранее выкопанной траншее, где расстреливали из автоматов.

В марте 1942 года каратель участвовал в «массовой операции», когда в лагерь пригнали около 400 человек еврейской национальности. Утром следующего дня все они были найдены мертвыми — арестованных отравили газом.

Ранее были рассекречены документы уголовного дела о массовом убийстве более 800 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко под Гатчиной в ноябре 1941 года, совершенном по указанию немецкой оккупационной администрации. Согласно материалам дела, пациентов отравили комбинированным препаратом на основе морфина и солей тяжелых металлов.

Семья и жизнь

Общество

