Гуф попал на видео в здании Мособлсуда по делу об ограблении

Прибытие рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) в Московский областной суд, где рассматривалась апелляционная жалоба на вынесенный ему приговор, сняли на видео, соответствующие кадры передает корреспондент NEWS.ru. Уголовное дело в отношении артиста, который ранее получил один год условно за самоуправство по делу об ограблении, прекращено.

Ранее представитель прокуратуры выступила в Мособлсуде. Гособвинитель не возражала против прекращения уголовного преследования в отношении музыканта, которого признали виновным в ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье.

Сам рэпер после заседания выступил перед журналистами. Артист заявил, что доволен решением Мособлсуда. При выходе из здания суда Гуф признался, что очень счастлив из-за такого стечения обстоятельств.

До этого рэпера признали виновным в драке в банном комплексе в деревне Малые Горки. Инцидент произошел в октябре 2024 года. По данным следствия, Долматов вместе со знакомым избил брата администратора комплекса и забрал у потерпевшего мобильный телефон.

Наро-Фоминский суд Московской области вынес приговор в феврале 2026 года. Гуф вину не признавал и заявлял, что не совершал открытого хищения телефона. Второй фигурант дела — Геворк Саруханян — также отверг предъявленные обвинения.