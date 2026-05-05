05 мая 2026 в 12:10

Стало известно, откуда ВСУ могли устроить мощный налет на Чебоксары

Генерал Попов: Чебоксары могли атаковать ДРГ Украины с территории России

Фото: МО РФ
Украинские диверсионные группы могли атаковать Чебоксары с помощью беспилотников, стартовавших с территории России, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Вооруженные силы Украины предпринимают «подлые шаги» из-за неудач на поле боя.

Однозначно, это (атаки ВСУ на Чебоксары. — NEWS.ru) не от большого ума делается. Украинские войска не могут себя проявить на линии соприкосновения. Им проще допустить подлые решения вопроса с использованием диверсионно-разведывательных групп теми поставками беспилотников, которые были осуществлены, может быть, даже год назад. Я не исключаю, что дроны запускаются диверсантами с территории России, — прокомментировал Попов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары с помощью беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». По словам источника, при нападении на город было задействовано девять беспилотников. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Регионы
ВСУ
БПЛА
Чебоксары
Максим Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

