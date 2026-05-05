Стало известно, откуда ВСУ могли устроить мощный налет на Чебоксары

Украинские диверсионные группы могли атаковать Чебоксары с помощью беспилотников, стартовавших с территории России, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, Вооруженные силы Украины предпринимают «подлые шаги» из-за неудач на поле боя.

Однозначно, это (атаки ВСУ на Чебоксары. — NEWS.ru) не от большого ума делается. Украинские войска не могут себя проявить на линии соприкосновения. Им проще допустить подлые решения вопроса с использованием диверсионно-разведывательных групп теми поставками беспилотников, которые были осуществлены, может быть, даже год назад. Я не исключаю, что дроны запускаются диверсантами с территории России, — прокомментировал Попов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары с помощью беспилотных летательных аппаратов типа «Лютый». По словам источника, при нападении на город было задействовано девять беспилотников. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.