Российская армия вступила в схватку за донецкий город

Российские войска подошли вплотную к пригородам Дружковки в ДНР, сообщили в российских силовых структурах. По словам источника, которые приводит ТАСС, в настоящее время идут боевые действия. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что российские бойцы, заблокированные в железобетонной капсуле в Новопавловке, несколько раз взорвали ее изнутри, чтобы выбраться наружу. Как уточнил присутствовавший при этом боец 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Андрей Бабаев, когда образовалась дыра, военнослужащие выбрались через нее. При этом, по его словам, с каждой шашкой и с каждым подрывом надежда на спасение угасала.

Ранее военные ВСУ подавили восстание насильно мобилизованных под Чугуевом — поднявшие бунт были убиты. Как сообщили в силовых структурах РФ, высшее командование не знает о случившемся. Родственники убитых получили документы с указанием естественных причин смерти и их изуродованные тела.