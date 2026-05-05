В России расследуют смертоносную атаку ВСУ на Чебоксары СК России займется расследованием атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ

Следственный комитет России будет расследовать нападение ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ, сообщил СК в Telegram-канале. Отмечается, что в результате атаки есть погибшие и пострадавшие.

Следственный комитет России будет расследовать преступления украинских вооруженных формирований против мирных жителей <...> Чувашской Республики. По сообщениям органов исполнительной власти, ВФУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, есть погибшие и пострадавшие, — уточнили в ведомстве.

Также правоохранители проведут проверки по факту атак ВСУ в Белгородской, Брянской областях, в Донецкой Народной Республике. Следователи дадут уголовно-правовую оценку всем причастным к преступлениям.

Ранее сообщалось, что около 500 человек обратились в пункт временного размещения в Чебоксарах после атаки БПЛА. И. о. заместителя главы администрации города по социальным вопросам Людмила Маркова рассказала, что речь шла о ПВР, расположенном в школе № 57.

Также стало известно, что местные власти рассматривают возможность введения регионального режима ЧС после атаки дронов. Торговые центры временно прекратили работу, а движение общественного транспорта в Чебоксарах существенно ограничено. Школьники переведены на дистанционный формат обучения.