05 мая 2026 в 10:36

В Чебоксарах приостановили работу транспорта из-за атаки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Чебоксарах из-за атаки беспилотных летательных аппаратов на неопределенный срок приостановлена работа общественного транспорта, сообщили в Минтрансе Чувашии. Решение принято для обеспечения безопасности граждан в связи с текущей обстановкой в городе.

В связи с текущей обстановкой в городе и в целях обеспечения вашей безопасности работа общественного транспорта временно приостановлена на неопределенный срок. Просим вас сохранять спокойствие, по возможности оставаться дома и следить за официальными сообщениями, — подчеркнули в ведомстве.

Одновременно с этим мэр города Станислав Трофимов сообщил об открытии дополнительного пункта временного размещения (ПВР) для местных жителей. На месте организовано круглосуточное дежурство медиков и психологов для оказания необходимой помощи всем нуждающимся.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая Вооруженные силы Украины совершили атаку на Чебоксары. По словам губернатора региона Олега Николаева, в результате пострадал мирный житель.

