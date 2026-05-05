Пашинян перевел разговор после важного вопроса о будущем Армении Пашинян ушел от ответа на вопрос о выходе Армении из ЕАЭС ради вступления в ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС ради вступления в Евросоюз в случае его переизбрания на парламентских выборах 7 июня. Вместо этого политик стал рассказывать о важности транспортной доступности между Ереваном, Баку и Анкарой, свободного перемещения грузов и торговли, передает РИА Новости.

В этом контексте есть огромный потенциал, который находится в стадии реализации, с точки зрения отношений Армении с ЕС. Уверен, что мы осуществим очень серьезные стратегические проекты. Сегодня мы обсудили концепции проектов и констатировали, что есть общее понимание двигаться по этому пути, — заявил Пашинян.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон исполнил песню Шарля Азнавура «Богема» на государственном ужине в Ереване. Пашинян аккомпанировал французскому лидеру на барабанах, а за происходящим с улыбкой наблюдал президент Армении Ваагн Хачатурян.

До этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что Россия должна дать дипломатический ответ на саммит Евросоюза по Украине в Армении. По его словам, спускать с рук общение Киева с представителями стран СНГ нельзя.