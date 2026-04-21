Очевидцы рассказали подробности о погибших в Саянах «112»: гид спустился в базовый лагерь после гибели альпинистов в Бурятии

Руководитель туристической группы и его спутница, планировавшие подняться на гору Мунку-Сардык в Бурятии, спустились в базовый лагерь, чтобы сообщить о гибели трех альпинистов, сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев. Они передали тревожное сообщение с просьбой о срочной эвакуации.

По свидетельствам находившихся в районе происшествия, к подножию горы Мунку-Сардык вышли двое участников группы — мужчина и женщина. Из их общения стало ясно, что один из них выполнял функции гида или руководителя группы.

Ранее сообщалось, что трое туристов в Бурятии погибли на открытом участке «подушка» у Мунку-Сардыка. Они замерзли из-за отсутствия защиты от ветра. Остальные участники группы, которые отправились за помощью, уже около суток ждут спасателей в горах. В составе красноярской группы было 15 человек.

Причиной гибели группы туристов мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий. По предварительной информации, в результате обрыва связки три человека получили травмы. В дальнейшем из-за сложных погодных условий они погибли от переохлаждения.

По словам спасателя международного класса Егора Дульнева, погибшие в Бурятии туристы могли быть одеты недостаточно тепло. Он отметил, что при подъеме скалолазы могут получить переохлаждение в любое время года, это касается как лета, так и зимы.