Битва двух столиц: «Локомотив» — «Зенит». Когда матч, кто победит, прогнозы

Максим Ненахов («Локомотив») и Педро («Зенит») во время матча

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встретятся московский «Локомотив» и петербургский «Зенит». Оба соперника решают свои турнирные задачи: коллектив Сергея Семака борется за чемпионство, а столичный клуб — за третье место. У кого больше шансов на победу, история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Как «Локомотив» и «Зенит» выступают в сезоне РПЛ

После 25-го тура «Зенит» впервые в сезоне вышел на чистое первое место в турнирной таблице. За пять матчей до конца чемпионата у коллектива Семака 55 очков. В весенней части сезона «Зенит» лишь дважды потерял очки: сыграл вничью с главным конкурентом за титул «Краснодаром» (1:1) и уступил «Оренбургу» (1:2).

Несмотря на не самые уверенные выступления после выхода с зимней паузы, «Локомотив» остается на третьем месте. Команда Михаила Галактионова набрала 48 очков и на три балла оторвалась от преследователей. Апрельские встречи сложились по-разному. Железнодорожники уступили «Спартаку» (1:2), сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) и одолели «Оренбург» (1:0).

Александр Сильянов («Локомотив») и Мехди Мубарик («Динамо» Махачкала) в матче 24-го тура РПЛ в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Кто является фаворитом матча «Локомотив» — «Зенит»

«Локомотив» имеет шансы в матче против «Зенита» благодаря быстрым атакам и комбинациям через центр, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. Он также отметил фланги атаки железнодорожников.

«Они забили очень много таких голов. Есть Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, хорошие фланговые игроки. Зелимхан Бакаев может уйти в центр и пробить. Есть вариативность, а это самое хорошее, что может быть в команде», — сказал Булыкин.

По мнению экс-футболиста, в предстоящей встрече нет фаворита. Булыкин считает, что шансы «Локомотива» и «Зенита» равны.

«„Локомотив“ играет дома, родные стены помогают. Шансы команд 50 на 50. Ожидается серьезная борьба за очки, поскольку „Зенит“ подходит к матчу на первом месте, „Локомотив“ — на третьем», — добавил Булыкин.

Если «Зенит» сыграет быстро в атаке против «Локомотива», то у петербуржской команды не должно быть проблем, заявил NEWS.ru экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. По его мнению, в последних матчах железнодорожники вымучивали победы.

«Я думаю, что „Зенит“ выиграет все оставшиеся матчи. „Локомотив“ — непростой соперник, но в последних матчах он вымучивал победы», — сказал Рапопорт.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Кто является лидером в «Зените» и «Локомотиве»

Лучшим бомбардиром «Зенита» является Максим Глушенков — на его счету девять мячей. Семь голов у Александра Соболева, шесть — у Андрея Мостового. Кроме того, серьезное давление на соперника могут оказать бразильские футболисты «Зенита» — защитник Густаво Мантуан (3+1 по системе «гол плюс пас»), полузащитники Луис Энрике (2+3), Вендел и Педро (оба — 2+2) и Джон Джон (2+1).

В топ-5 бомбардиров РПЛ входят два игрока «Локомотива». На второе место в списке снайперов вернулся лидер команды Алексей Батраков — 13 мячей (плюс восемь голевых передач). На пятой строчке идет нападающий Воробьев с десятью голами. В составе красно-зеленых также стоит отметить форварда Александра Руденко (6+2 по системе «гол плюс пас»), Николая Комличенко (5+4) и полузащитника Зелимхана Бакаева (3+5).

История противостояния «Зенита» и «Локомотива»

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом» станет 133-м в истории противостояния клубов. Петербуржцы одержали 48 побед, 42 раза матчи остались за железнодорожниками, 43 раза была зафиксирована ничья.

В истории чемпионатов России небольшой перевес есть на стороне «Зенита». Сине-бело-голубые победили в 24 матчах, «Локомотив» — в 19, 25 поединков закончились вничью.

В 2026 году команды не встречались между собой в официальных матчах. В апреле 2025-го команды сыграли вничью — 1:1, а в ноябре сильнее был «Зенит» — 2:0.

Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» пройдет 22 апреля в 19:45. Главным арбитром встречи станет Алексей Сухой.

Читайте также:

«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ

«Ковальчук дрался бы с Дзюбой»: Гаджиев о боях медиафутболистов и РПЛ

«Это не последняя моя игра»: где продолжит карьеру Александр Овечкин

Иностранцев на продажу: как изменится РПЛ при новом лимите на легионеров

«Здравый смысл победил»: России вернули флаг и гимн в водных видах спорта