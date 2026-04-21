21 апреля 2026 в 16:25

Раскрыты личности погибших в горах Бурятии альпинистов

SHOT: две женщины и мужчина погибли в горах Бурятии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Погибшими в горах Бурятии оказались опытные альпинисты, в том числе 43-летняя руководитель красноярского турагентства Татьяна Ш., сообщает Telegram-канал SHOT. Все трое — 41-летняя Ольга Х., Татьяна Ш. и 43-летний Евгений К. — часто ходили в горные походы и покоряли вершины.

У Татьяны остался маленький сын. Женщина занималась организацией индивидуальных туров и частных путешествий для клиентов. Спасатели выдвинулись к месту трагедии у горы Мунку-Сардык утром, путь пешком занимает около семи часов.

Как сообщалось ранее, причиной гибели группы туристов в горах Бурятии мог стать обрыв связки во время спуска. Ситуацию усугубило резкое ухудшение погодных условий. По предварительной информации, в результате обрыва связки три человека получили травмы. В дальнейшем из-за сложных погодных условий они погибли от переохлаждения.

До этого Следственный комитет опубликовал видео с места гибели двух пропавших на Камчатке туристов. Судя по видео, их рюкзаки и другие принадлежности пришлось доставать из-под пласта снега.

