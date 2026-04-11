11 апреля 2026 в 11:16

Появилось видео с места гибели двух пропавших на Камчатке туристов

Фото: СК РФ
Следственный комитет России опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видео с места гибели двух пропавших на Камчатке туристов. На кадрах запечатлена работа следователей, тела и экипировка погибших.

Судя по видео, туристические рюкзаки и другие принадлежности пришлось доставать из-под пласта снега. Также в ролике показали одного из пострадавших — он находится в медучреждении и передвигается в кресле-каталке. Известно, что выжили пять участников группы, трое из них получили серьезные обморожения.

Ранее в СУ СК России по Камчатскому краю сообщили, что причиной смерти туристов стало переохлаждение. По данным ведомства, участники похода недооценили погодные условия в регионе и пренебрегли требованиями безопасности.

До этого министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев информировал, что группа вышла на маршрут 28 марта. Тревогу поднял организатор похода, который в данный момент находится за пределами региона. Изначально, по его словам, туристов было девять. Позже семеро из группы отделились и пошли по несокращенному маршруту, после чего связь с ними была потеряна.

