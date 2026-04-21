«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа

Хамство главы Украины Владимира Зеленского в адрес спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Дональда Трампа Джареда Кушнера обнуляет смысл российско-американских переговоров в Анкоридже, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Игорь Марков. По его словам, поведение Зеленского подтверждает, что он нацелен на продолжение конфликта.

Зеленский сделал ставку. Это открытая позиция по США. Вопрос: как отреагируют американцы, как они могут гарантировать какие-то договоренности в Анкоридже, если их подопечный просто послал их подальше? Надо теперь посмотреть, какая будет реакция. Они должны прекратить полностью поставки любого вооружения и разведданных, отключить Starlink. В противном случае американцы будут выглядеть бумажным тигром, не только НАТО, — сказал Марков.

Он отметил, что Зеленский сделал ставку на лидеров Евросоюза, которые заинтересованы в эскалации военных действий. По его словам, американцы не способны гарантировать соблюдение каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта.

То есть сделаны ставки на европейцев, и конфликт будет продолжаться. Они не скрывают своих намерений, поэтому чего тут удивляться? Поэтому все переговоры можно считать бесполезными. Все эти договоренности с американцами не стоят выеденного яйца при такой позиции Украины. Дальше наше политическое руководство оценит ситуацию, — резюмировал Марков.

Ранее Зеленский назвал неуважением пока не состоявшийся визит в Киев Уиткоффа и Кушнера, хотя до этого они посещали Москву. Президент Украины вместе с этим призвал не делать из решения американских дипломатов сенсацию.