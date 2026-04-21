21 апреля 2026 в 18:25

В Совбезе раскрыли главного виновника экономического удушения Приднестровья

Шойгу заявил о тяжелой ситуации в Приднестровье и негативной позиции Кишинева

Ситуация в Приднестровье тяжелая, возможности ее выправить есть, но Кишинев занял откровенно негативную позицию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с KP.RU. По его словам, системообразующие предприятия не работают или работают с перебоями, наблюдается хронический дефицит энергоресурсов, ухудшаются условия жизни населения.

Ситуация тяжелая. Не работают или работают с перебоями системообразующие предприятия, наблюдается хронический дефицит энергоресурсов, ухудшаются условия жизни. <...> Возможности выправить положение имеются, но молдавская сторона занимает откровенно негативную позицию, — заключил Шойгу.

По словам секретаря Совбеза, в блокаде региона участвуют также Киев и опосредованно страны Евросоюза, но правительство президента Молдавии Майи Санду «несет львиную долю ответственности за то, что сейчас происходит». Шойгу подчеркнул, что именно Кишинев предпринимает основные действия, направленные на экономическое удушение региона.

Ранее Шойгу заявил, что Россия при необходимости предпримет все нужные шаги и использует все доступные методы для защиты российских граждан в Приднестровье в соответствии с Конституцией.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

