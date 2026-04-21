21 апреля 2026 в 18:09

Шойгу пообещал использовать все методы для защиты россиян в Приднестровье

Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru
Россия при необходимости предпримет все нужные шаги и использует все доступные методы для защиты российских граждан в Приднестровье в соответствии с Конституцией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с KP.RU. Напряженная ситуация в регионе затрагивает сотни тысяч соотечественников.

Он также добавил, что в Приднестровье живут более 220 тыс. граждан России, чьи интересы и безопасность находятся под угрозой из-за непродуманных и безответственных поступков Киева и Кишинева. Так, сохраняется ограниченная подача российского газа, а системообразующие предприятия работают с перебоями или остановлены.

Ранее Шойгу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и «его хозяева» виновны в нынешнем геноциде украинского и русского народов. Он отметил, что власти в Киеве продолжают практику Запада по искажению исторической правды.

