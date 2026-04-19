Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 16:34

Шойгу назвал Зеленского виновным в геноциде украинского и русского народов

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru
Президент Украины Владимир Зеленский и «его хозяева» виновны в нынешнем геноциде украинского и русского народов, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что власти в Киеве продолжают практику Запада по искажению исторической правды, передает ТАСС.

Все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов — он сам (Владимир Зеленский. — NEWS.ru) и его хозяева, — сказал Шойгу.

Ранее СК России сообщил, что действия Вооруженных сил Украины в Донбассе квалифицированы как геноцид. В публикации ведомства говорится, что материалы уголовного дела направлены в суд. Обвинения по этому делу предъявлены 41 представителю высшего политического и военного руководства Украины. Там отметили, что из-за действий украинских вооруженных формирований существенно сократилась численность населения ДНР и ЛНР.

До этого Шойгу заявил, что Украина и ее западные покровители не прекращают попыток организовать диверсии и теракты на территории России, причем их число неуклонно растет. По его словам, в прошлом году в стране было совершено 1830 терактов.

