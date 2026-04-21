Путин определил столицу саммита Россия — АСЕАН

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:23

Путин определил Казань столицей саммита Россия — АСЕАН

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин определил Казань столицей саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2026 году, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Также документ постановляет образовать оргкомитет по подготовке и проведению в РФ данного мероприятия.

В целях подготовки и проведения в Российской Федерации в 2026 году саммита Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) постановляю: определить город Казань местом проведения в 2026 году саммита Россия — АСЕАН, — говорится в документе.

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что внешние силы пытаются ослабить влияние России и Китая в Юго-Восточной Азии. Он пояснил, что это происходит за счет внесения раскола в АСЕАН.

До этого секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут появиться объединения, подобные НАТО. По его словам, в АТР все чаще появляются «зародыши» Альянса, что чревато дополнительными угрозами как для АСЕАН, так и для России.

Власть
Казань
Владимир Путин
саммиты
АСЕАН
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.