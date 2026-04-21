21 апреля 2026 в 18:57

Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми

Mash: в руках мальчика из Перми взорвалась химловушка с несмываемой краской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Химловушка «Кукла» взорвалась в руках у 13-летнего школьника в Перми, сообщает Telegram-канал Mash. Подросток получил ожог от краски, которая распылилась после детонации устройства.

По данным канала, мальчик возвращался из школы, когда увидел лежащий на земле сверток. Ребенок подумал, что там настоящие деньги. Когда подросток его поднял, раздался хлопок, и его забрызгало краской. Медики оказали ему помощь на месте — ожоги руки оказались легкими.

По данным канала, разброс краски достигает полутора метров. Часто «Куклу» кладут в сейфы для защиты от злоумышленников. Правоохранители выясняют, как взрывное устройство оказалось на улице.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва мальчик получил ожоги лица. Прибывшие на место медики оказали ему необходимую помощь — угрозы жизни нет, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.

Похожая история случилась в подмосковном Орехово-Зуево. Там ребенок получил тяжелые травмы из-за взрыва неизвестного предмета. По предварительным данным, из-за детонации мальчику потребовалась ампутация пальцев на руке.

