Ребенок поднял подозрительный предмет с земли и остался без пальцев

«112»: в Подмосковье ребенок пострадал от взрыва неизвестного предмета

Ребенок получил тяжелые травмы в результате взрыва неизвестного предмета, который он поднял на улице Бугрова, передает Telegram-канал «112». Инцидент случился на спортивной площадке в Орехово-Зуево. По предварительным данным, из-за детонации мальчику потребовалась ампутация пальцев на руке.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Специалисты устанавливают происхождение взорвавшегося устройства и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее аналогичный инцидент произошел в подмосковном Красногорске: на детской площадке произошел взрыв, в результате которого ребенок получил травмы кисти. Мальчик пытался поднять с земли купюру, но внезапно раздался громкий хлопок.

В марте этого года компания-производитель функциональных протезов сообщила, что сделала для мальчика уникальный протез пальцев взамен утерянных. Он позволяет частично восстановить функцию кисти руки. В разработке применили современный метод, объединивший 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лишившегося пальцев ребенка из Орехово-Зуево ожидают в центре им. Рошаля
Журналист назвал одну из главных тем спора между Ираном и США
Толпа подростков набросилась на украинских «людоловов»
Потенциальный покупатель нефти из РФ вылетел в Москву для встречи с Путиным
Раскрыта судьба поврежденного ВСУ газовоза «Арктик Метагаз»
«Боли не испытываешь»: сотрудник Роскосмоса рассказал о спасении в зоне СВО
Названо количество погибших иранских детей из-за атак Израиля и США
«Погода не оставила шансов»: Митя Фомин рухнул во время концерта
Ветрова заметили на премьере с молодой возлюбленной
В ФРГ попросили «бездарного» Мерца уволить министров финансов и экономики
Новый спектакль с Долиной собрал аншлаг
КСИР предупредил о последствиях приближения военных судов к проливу
Избирательные участки закрылись в Венгрии
«Энергия крови»: нежеланию Зеленского продлить перемирие нашли объяснение
ПВО защитила Плесецк, Пугачева лишает внуков наследства: что будет дальше
В Дагестане оценили риск прорыва дамбы на Мюрегинском водохранилище
Названа причина взрыва с пострадавшим ребенком в Подмосковье
Появились подробности взрыва в Подмосковье, где пострадал ребенок
Обильные ливни и тепло до +30? Погода в Москве в мае: чего ждать
ЮАР отказалась участвовать в мероприятиях G20 в период председательства США
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
