Ребенок поднял подозрительный предмет с земли и остался без пальцев

Ребенок получил тяжелые травмы в результате взрыва неизвестного предмета, который он поднял на улице Бугрова, передает Telegram-канал «112». Инцидент случился на спортивной площадке в Орехово-Зуево. По предварительным данным, из-за детонации мальчику потребовалась ампутация пальцев на руке.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Специалисты устанавливают происхождение взорвавшегося устройства и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее аналогичный инцидент произошел в подмосковном Красногорске: на детской площадке произошел взрыв, в результате которого ребенок получил травмы кисти. Мальчик пытался поднять с земли купюру, но внезапно раздался громкий хлопок.

В марте этого года компания-производитель функциональных протезов сообщила, что сделала для мальчика уникальный протез пальцев взамен утерянных. Он позволяет частично восстановить функцию кисти руки. В разработке применили современный метод, объединивший 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать.