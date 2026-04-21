Додик поддержал действия России в СВО

Шаги России в ходе специальной военной операции полностью оправданы и вызваны игнорированием Западом позиции РФ, заявил лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на совместной пресс-конференции с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Он также отметил, что проблемы внутри Евросоюза не позволяют ему предложить единую программу действий, кроме ложных угроз со стороны России, передает РИА Новости.

РС понимает, что усилия, которые РФ предпринимает в СВО, полностью оправданы, они — результат игнорирования Западом позиции РФ. <...> Цель Запада, и прежде всего ЕС, — создать ложную картину угрозы Европе со стороны России, — заключил Додик.

Политик добавил, что эта угроза существует «в головах пропагандистов, которые хотят воспитать новые поколения в этом страхе». Додик также отметил, что страны ЕС остались без лидеров и сырья, потеряли конкурентоспособность и не имеют единой программы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже знает исход конфликта вокруг Украины. Москва при этом не станет делать публичных заявлений на этот счет, а сосредоточится на реализации поставленных задач и достижении намеченных целей, добавил он.

Прежде Путин заявил, что российские военные планомерно формируют буферную зону вдоль украинской границы. Глава государства подчеркнул, что деятельность в этом направлении будет последовательно продолжаться.