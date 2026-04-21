21 апреля 2026 в 18:52

Додик поддержал действия России в СВО

Додик: шаги России в СВО оправданы из-за игнорирования Западом позиции РФ

Милорад Додик Милорад Додик Фото: Nedim Grabovica/Xinhua/Global Look Press
Шаги России в ходе специальной военной операции полностью оправданы и вызваны игнорированием Западом позиции РФ, заявил лидер правящей в Республике Сербской партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на совместной пресс-конференции с замглавы МИД РФ Александром Грушко. Он также отметил, что проблемы внутри Евросоюза не позволяют ему предложить единую программу действий, кроме ложных угроз со стороны России, передает РИА Новости.

РС понимает, что усилия, которые РФ предпринимает в СВО, полностью оправданы, они — результат игнорирования Западом позиции РФ. <...> Цель Запада, и прежде всего ЕС, — создать ложную картину угрозы Европе со стороны России, — заключил Додик.

Политик добавил, что эта угроза существует «в головах пропагандистов, которые хотят воспитать новые поколения в этом страхе». Додик также отметил, что страны ЕС остались без лидеров и сырья, потеряли конкурентоспособность и не имеют единой программы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже знает исход конфликта вокруг Украины. Москва при этом не станет делать публичных заявлений на этот счет, а сосредоточится на реализации поставленных задач и достижении намеченных целей, добавил он.

Прежде Путин заявил, что российские военные планомерно формируют буферную зону вдоль украинской границы. Глава государства подчеркнул, что деятельность в этом направлении будет последовательно продолжаться.

Европа
Милорад Додик
Россия
спецоперация
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
«Послал подальше»: названы последствия хамства Зеленского в адрес Уиткоффа
Банда «слэм-воров» вышла на охоту в Петербурге
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

