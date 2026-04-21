Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 16:30

«Мы знаем, чем все закончится»: Путин сделал прогноз о конце СВО

Путин: Россия уже знает, как закончится конфликт на Украине

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия уже знает исход конфликта вокруг Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципалитетов. Москва при этом не станет делать публичных заявлений на этот счет, а сосредоточится на реализации поставленных задач и достижении намеченных целей, пояснил он.

Мы знаем, чем все закончится, но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, и реализовывать те задачи, которые перед нами стоят, — подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что российские военные планомерно формируют буферную зону вдоль украинской границы. Глава государства подчеркнул, что деятельность в этом направлении будет последовательно продолжаться.

Кроме того, российский лидер отметил, что единство и сплоченность позволят РФ добиться всех поставленных задач в рамках СВО. Путин заявил, что гражданам страны необходимо держаться вместе. Также он выразил надежду, что на предстоящих выборах в Госдуму граждане поддержат программы настоящих патриотов и практиков.

Власть
Владимир Путин
Россия
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.