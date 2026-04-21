Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:45

Кардиолог объяснил, можно ли определить уровень давления без тонометра

Кардиолог Кузьменко: без тонометра нельзя определить уровень давления

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Без тонометра невозможно точно определить уровень давления, рассказал NEWS.ru врач-кардиолог и блогер Филипп Кузьменко. По его словам, при повышенном давлении могут наблюдаться симптомы в виде головной боли, шума в ушах, покраснения лица, слабости или головокружения, но они неспецифичны. Он добавил, что у некоторых людей нет видимого выражения гипертонии даже при критических состояниях.

У части людей даже при огромных цифрах на тонометре может не быть выраженных ощущений. Поэтому тонометр лучше иметь дома каждому и хотя бы раз в год измерять давление, даже при отсутствии жалоб. Это базовый способ вовремя выявить гипертонию. Предпочтительны автоматические тонометры с манжетой на плечо, — сказал Кузьменко.

Он добавил, что если есть подозрение на значительное повышение давления, лучше не затягивать и вызвать скорую помощь. Кардиолог пояснил, что это потенциально опасное для жизни состояние.

Ранее невролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Анна Копцева заявила, что повышение артериального давления выше отметки 135 на 85 миллиметров ртутного столба является тревожным сигналом, который значительно увеличивает риск развития инсульта, даже при отсутствии явных симптомов недомогания. По ее словам, опасность гипертонии заключается в том, что она способна долгое время протекать бессимптомно.

Общество
советы врачей
повышенное давление
гипертония
Анна Акимова
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.