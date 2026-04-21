Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:56

Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка

В Краснокамском округе Пермского края ввели режим повышенной готовности

Фото: МЧС России
Подписывайтесь на нас в MAX

В Краснокамском округе Пермского края ввели режим повышенной готовности из-за паводка, сообщили в пресс-службе местной администрации. За сутки уровень воды в реке Лысьва поднялся на 2,5 метра.

На территории Краснокамского округа введен режим «Повышенной готовности» в связи с подтоплением участков в поселке Ласьва, — сказано в сообщении.

Жители одноименного поселка рассказали Telegram-каналу Ural Mash, что вода уже добралась до 11 участков. Люди справляются с последствиями своими силами. Утром в МЧС предупредили: в реке образовалось три ледяных затора. Два из них планируют убрать, а третий ликвидировать не получится. Местные жители опасаются, что при таком развитии ситуации может затопить единственный выезд через мост, а также местную подстанцию.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил в кратчайшие сроки провести обследование затопленных территорий в Дагестане, чтобы оперативно принять решения по восстановлению. Глава государства предупредил, что промедление сдвинет все работы на зимний период.

Регионы
Пермский край
реки
паводки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.