Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка

В Краснокамском округе Пермского края ввели режим повышенной готовности из-за паводка, сообщили в пресс-службе местной администрации. За сутки уровень воды в реке Лысьва поднялся на 2,5 метра.

На территории Краснокамского округа введен режим «Повышенной готовности» в связи с подтоплением участков в поселке Ласьва, — сказано в сообщении.

Жители одноименного поселка рассказали Telegram-каналу Ural Mash, что вода уже добралась до 11 участков. Люди справляются с последствиями своими силами. Утром в МЧС предупредили: в реке образовалось три ледяных затора. Два из них планируют убрать, а третий ликвидировать не получится. Местные жители опасаются, что при таком развитии ситуации может затопить единственный выезд через мост, а также местную подстанцию.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества поручил в кратчайшие сроки провести обследование затопленных территорий в Дагестане, чтобы оперативно принять решения по восстановлению. Глава государства предупредил, что промедление сдвинет все работы на зимний период.