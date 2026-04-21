21 апреля 2026 в 18:42

Свидетели Второй мировой войны раскрыли истинное отношение к Красной Армии

Посольство РФ: в ФРГ презентовали книгу с воспоминаниями немцев о бойцах СССР

Презентация книги «Благодарность длиною в жизнь»
Презентация книги «Благодарность длиною в жизнь», созданной по письмам немецких свидетелей событий Второй мировой войны, прошла во вторник, 21 апреля, в посольстве России в Берлине, сообщила пресс-служба диппредставительства. В ходе встречи выступили герои книги — очевидцы военных и послевоенных лет. Всего на презентацию пригласили более 10 авторов писем.

Во время вступления 88‑летний Юрген Шолтиссек рассказал, что для него советские солдаты были друзьями. В годы войны он был ребенком, и, рассказывая о прошлом, не смог сдержать слез, вспоминая, как бойцы Красной Армии делились с ним и его семьей едой, приносили хлеб, масло и картофель, а иногда ели вместе с ними. В своих воспоминаниях, вошедших в книгу, он подчеркнул, что никогда не позволит исказить память о героях Советского Союза и не допустит дискредитации русской культуры.

Еще одним автором, фигурирующим в сборнике, стал Вольфганг Бидерманн, родившийся уже после окончания войны. По его словам, в детстве он наблюдал за советскими солдатами без страха. Немец добавил, что никогда не ощущал от бойцов Красной Армии ни враждебности, ни высокомерия.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны. За нарушение предусмотрены штраф в размере от 2 до 5 млн рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до пяти лет.

