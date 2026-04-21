Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 18:41

ЕС принял одно решение о российских ветеранах СВО

Каллас сообщила о запрете российским ветеранам СВО на въезд в ЕС

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение на саммите в Брюсселе запретить въезд в объединение всем российским ветеранам СВО на Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х. Она также добавила, что Брюссель уже обеспечил подготовку 90 тыс. солдат для Киева.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе нужно возобновить закупки российского газа, чтобы не допустить «энергетического локдауна». Он указал на решение США приостановить санкции, блокирующие торговлю нефтью из РФ, подчеркнув, что Брюссель обязан последовать этому примеру.

Историк Владимир Андреев между тем выразил мнение, что для нормализации отношений России и Европы необходима смена политического курса Брюсселя. По его словам, это станет возможным только в случае смены власти в ЕС. Как отметил эксперт, было бы наивно полагать, что после всех агрессивных действий и высказываний европейских элит Москва с радостью решит с ними примириться.

Европа
Россия
Евросоюз
Кая Каллас
ветераны
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.