ЕС принял одно решение о российских ветеранах СВО

Министры иностранных дел стран ЕС приняли решение на саммите в Брюсселе запретить въезд в объединение всем российским ветеранам СВО на Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х. Она также добавила, что Брюссель уже обеспечил подготовку 90 тыс. солдат для Киева.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе нужно возобновить закупки российского газа, чтобы не допустить «энергетического локдауна». Он указал на решение США приостановить санкции, блокирующие торговлю нефтью из РФ, подчеркнув, что Брюссель обязан последовать этому примеру.

Историк Владимир Андреев между тем выразил мнение, что для нормализации отношений России и Европы необходима смена политического курса Брюсселя. По его словам, это станет возможным только в случае смены власти в ЕС. Как отметил эксперт, было бы наивно полагать, что после всех агрессивных действий и высказываний европейских элит Москва с радостью решит с ними примириться.