Историк назвал условие для нормализации отношений ЕС и России Историк Андреев: связи РФ и Европы восстановятся после смены власти в ЕС

Чтобы отношения России и Европы нормализовались, необходима смена политического курса Евросоюза, предположил в беседе с NEWS.ru историк Владимир Андреев. По его словам, это станет возможным только в случае смены власти в ЕС.

В Европе для нормализации отношений с Россией должен поменяться политический курс, а для этого — [должна] поменяться власть. Европа должна признать, что это она ведет агрессивную политику против нашей страны. И не просто признать, а предпринять соответствующие действия, нивелировать угрозу для России с Запада в своем лице и в лице Украины, — заметил он.

По мнению Андреева, было бы наивно полагать, что после всех агрессивных действий и высказываний европейских элит Москва с радостью решит с ними примириться. По словам эксперта, в РФ не забудут о том, как Евросоюз поддержал Киев и сделал все для продолжения конфликта с Россией.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что Европе нужно возобновить закупки российского газа, чтобы не допустить «энергетического локдауна». Он указал на решение США приостановить санкции, блокирующие торговлю нефтью из РФ, подчеркнув, что Брюссель обязан последовать этому примеру.