На Украине мать пыталась продать шестилетнего сына

Жительница Волыни на западе Украины пыталась продать своего шестилетнего сына за $25 тыс. (1,9 млн рублей), сообщил офис генерального прокурора. «Покупатель» обратился в полицию.

На Волыни разоблачена 38-летняя женщина, которая пыталась продать собственного шестилетнего сына за $25 тыс., — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что женщина, ранее судимая за кражи, после развода осталась жить с младшим сыном, а двое старших детей (13 и 16 лет) — с отцом. Не желая брать на себя дальнейшие заботы о ребенке, она решила продать его.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летней жительницы Саратовской области и ее сына, которые обвиняются в убийстве усыновленного ребенка-инвалида и систематическом истязании трех опекаемых детей.

До этого в Багратионовском районе Калининградской области полиция задержала 60-летнего местного жителя по подозрению в покушении на убийство несовершеннолетнего сына своей знакомой. Пресс-служба УМВД России по региону уточнила, что в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый нанес ребенку не менее двух ударов ножом.