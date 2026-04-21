21 апреля 2026 в 17:14

В Госдуме объяснили, как освобождение ЛНР повлияет на переговоры с Украиной

Депутат Журавлев: освобождение ЛНР укрепляет позиции РФ в переговорном процессе

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Полный контроль над Луганской Народной Республикой укрепляет позиции России в переговорном процессе с Украиной, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это также способствует дальнейшему освобождению других территорий Донбасса, что в итоге ведет к снижению напряженности в регионе и созданию условий для его постконфликтного восстановления.

Окончательное освобождение ЛНР в рамках специальной военной операции означает для России достижение нескольких ключевых целей. Во-первых, это обеспечение безопасности жителей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались обстрелам со стороны Украины. Во-вторых, это снятие военной угрозы с юго-восточных границ самой России и создание буферной зоны. В-третьих, это важный этап в защите русскоязычного населения и реализации принципов гуманитарного права, — отметил Журавлев.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что ЛНР полностью освобождена, наступление российской армии идет по всем направлениям. По его словам, в течение марта — апреля ВС РФ взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории.

Яна Стойкова
