Раненые звери, кол-центры, 16 лет за теракт: ВСУ атакуют РФ 21 апреля

ВСУ выпустили по РФ 152 дрона, в результате чего были ранены 14 мирных жителей. Под ударом оказалось промышленное предприятие в Самарской области. На железной дороге в Ростовской области произошел сбой из-за налета БПЛА. В Ярославле силовики накрыли три преступные группы, которые сотрудничали с украинскими мошенническими кол-центрами. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Сколько украинских беспилотников атаковали регионы России за сутки

За последние сутки беспилотники ВСУ вновь атаковали российские регионы. С 08:00 до 15:00 силы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Дроны сбили над Белгородской и Курской областями, Крымом и Черным морем. За следующие пять часов ВСУ выпустили по этим территориям еще 22 беспилотника, добавили в ведомстве.

Атаки продолжились в ночь на 21 апреля. Дежурные средства ПВО сбили 97 дронов над Россией. По информации военного ведомства, их перехватили над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской и Саратовской областями. Кроме того, несколько БПЛА были уничтожены над акваторией Черного моря, уточнили в Минобороны.

В каких регионах РФ мирные жители получили ранения в результате атак ВСУ

Замглавы Великолепетихского округа в Херсонской области Дмитрий Толчеев был тяжело ранен при атаке ВСУ на поселок Великая Лепетиха, написал в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

В оперштабе Краснодарского края также заявили, что число пострадавших во время атаки БПЛА на Туапсе ночью 20 апреля увеличилось до трех. Из многоквартирного дома, где произошла разгерметизация газопровода, госпитализировали мужчину с отравлением.

Еще два человека пострадали при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР, заявил губернатор Леонид Пасечник. По его словам, жилой дом получил серьезные повреждения. Ущерб был нанесен несущим конструкциям и капитальным элементам здания.

Два мирных жителя получили травмы в результате удара противника по Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он отметил, что поздно вечером 19-летняя девушка получила баротравму от удара FPV-дрона по селу Замостье. Кроме того, двое мужчин пострадали при атаке беспилотников на автомобили в селах Пуляевка и Солдатское. Одного из них прооперировали, добавил Гладков.

Пять человек были ранены в результате ударов по Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, было зафиксировано 18 фактов атак украинских военных на мирные объекты.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о пострадавших в результате атак ВСУ на мирных жителей регионов РФ.

ВСУ атаковали промышленное предприятие под Самарой

ВСУ предприняли очередную попытку атаки на промышленное предприятие в Самарской области, заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, серьезных разрушений удалось избежать.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — сказал глава региона.

В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаке ВСУ на завод под Самарой.

Хищные животные пострадали в результате атаки ВСУ на Запорожье

ВСУ атаковали Васильевский центр реабилитации хищных животных, расположенный в Запорожской области, сообщил Балицкий. По его словам, пострадали животные.

«Повреждены хозпостройки и два автомобиля», — написал он.

Балицкий также рассказал, что чиновники помогут работникам центра восстановить вольеры. По его словам, сейчас главная задача — быстро оказать ветеринарную помощь хищникам.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке ВСУ на центр реабилитации хищных животных.

В Ростовской области произошел сбой на железной дороге в результате атаки БПЛА

Ростовская область вновь подверглась массированной атаке БПЛА. Силы ПВО сбили более 40 дронов в Таганроге и 11 районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без разрушений на земле», — написал он.

Глава региона уточнил, что в районе поселка Персиановский была нарушена работа контактной сети железной дороги. Движение 23 поездов временно приостановили. По данным пресс-службы Федеральной пассажирской компании, опоздания составляли около семи часов.

«В настоящее время питание контактной сети восстановлено, запущено движение поездов в обоих направлениях», — добавил Слюсарь.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаке беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Какой российский регион чаще всего атаковали беспилотники ВСУ в течение недели

Число атак ударных БПЛА на гражданскую инфраструктуру ДНР за прошедшую неделю увеличилось, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Операторы дронов ВФУ регулярно выбирают гражданский транспорт в качестве мишеней для нанесения ударов», — заявил он.

Мирошник добавил, что Белгородская область чаще других регионов подвергалась обстрелам. По данным дипломата, ее ежедневно атаковали от 120 до 180 беспилотников. Ранения получили 35 мирных жителей, два человека погибли.

ФСБ накрыла три группировки, сотрудничавшие с мошенническими кол-центрами Украины

Силовики задержали в Ярославле участников трех преступных групп, которые помогали мошенническим кол-центрам Украины похищать средства у россиян, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. Впоследствии украденные деньги использовались в интересах ВСУ.

«В ходе обысков по месту проживания фигурантов из незаконного оборота изъято четыре сим-бокса, более 2000 сим-карт и иное оборудование», — сообщили в ФСБ.

Возбуждены три уголовных дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. В ФСБ уточнили, что дела могут быть переквалифицированы по статьям 275 (государственная измена), 205 (теракт) и 210 (организация преступного сообщества) УК РФ.

Боец ВСУ получил 16 лет тюрьмы за вторжение в Курскую область

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военного Антона Зайцева за вторжение в Курскую область и теракт, сообщили в Главной военной прокуратуре РФ. Подсудимому 39 лет, он был оператором радиостанции 129-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

По данным следствия, 27 марта 2025 года Зайцев, вооруженный автоматом и шестью гранатами, в составе группы других военных на бронированном автомобиле незаконно проник на территорию Суджанского района. Установлено, что он участвовал в блокировании и удержании под вооруженным контролем населенного пункта Гуево, дестабилизации работы органов госвласти и местного самоуправления, противодействии российским военным, а также в запугивании мирных жителей. Через два дня Зайцева задержали бойцы ВС РФ.

