21 апреля 2026 в 07:36

Украина решила усилить дроновый террор

Мирошник: ВСУ усилили число атак ударных дронов по инфраструктуре ДНР

Число атак ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре муниципалитетов ДНР за прошедшую неделю увеличилось, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии ТАСС. Он также отметил, что Белгородская область в этот период оставалась регионом, который чаще других подвергался обстрелам.

ВСУ [на минувшей неделе] усилили атаки с помощью ударных БПЛА на гражданскую инфраструктуру ДНР. В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на общественный транспорт в Центрально-Городском районе Горловки ранения получили трое мирных жителей, — заявил посол.

По его словам, украинские военные ежедневно направляли по территории Белгородской области от 120 до 180 беспилотников. В результате за неделю, как уточнил дипломат, ранения получили 35 мирных жителей, еще два человека погибли.

Ранее Мирошник информировал, что в феврале 10 сотрудников аварийных служб получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ. Посол по особым поручениям МИД России уточнил, что эти специалисты занимались восстановлением объектов жизнеобеспечения. Кроме того, по его словам, еще двое пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью.

Россия
ДНР
Белгородская область
Родион Мирошник
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

