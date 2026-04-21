Украина решила усилить дроновый террор

Число атак ударных БПЛА по гражданской инфраструктуре муниципалитетов ДНР за прошедшую неделю увеличилось, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии ТАСС. Он также отметил, что Белгородская область в этот период оставалась регионом, который чаще других подвергался обстрелам.

ВСУ [на минувшей неделе] усилили атаки с помощью ударных БПЛА на гражданскую инфраструктуру ДНР. В результате целенаправленной атаки украинского беспилотника на общественный транспорт в Центрально-Городском районе Горловки ранения получили трое мирных жителей, — заявил посол.

По его словам, украинские военные ежедневно направляли по территории Белгородской области от 120 до 180 беспилотников. В результате за неделю, как уточнил дипломат, ранения получили 35 мирных жителей, еще два человека погибли.

Ранее Мирошник информировал, что в феврале 10 сотрудников аварийных служб получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ. Посол по особым поручениям МИД России уточнил, что эти специалисты занимались восстановлением объектов жизнеобеспечения. Кроме того, по его словам, еще двое пострадавших получили травмы, несовместимые с жизнью.