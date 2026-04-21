Больше 20 поездов задерживаются после атаки БПЛА на юге России

На юге России 23 поезда задерживаются из-за повреждения инфраструктуры в Ростовской области, сообщила пресс-служба ФПК. Опоздания составляют около семи часов. Сбой возник после массированной атаки БПЛА на регион.

Из-за повреждения инфраструктуры <…> в настоящее время с опозданием до семи часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда, — сказано в сообщении.

В частности, задерживаются составы из Москвы и Санкт-Петербурга в Адлер, Новороссийск и Кисловодск, а также несколько рейсов из Перми, Нижнего Новгорода и Самары.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников ВСУ. ПВО перехватила и уничтожила более четырех десятков БПЛА в городе Таганроге и 11 районах региона. В районе поселка Персиановский произошло нарушение работы контактной сети железной дороги.

До этого стало известно, что два человека пострадали при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР. Как отметил глава региона Леонид Пасечник, жилой дом получил серьезные повреждения, в частности ущерб нанесен несущим конструкциям и капитальным элементам здания.