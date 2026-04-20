20 апреля 2026 в 16:23

Два человека пострадали при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Два человека пострадали при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР, заявил глава региона Леонид Пасечник в MAX. По его словам, жилой дом получил серьезные повреждения, в частности ущерб нанесен несущим конструкциям и капитальным элементам здания.

Вражеские БПЛА нанесли удары по Стаханову. Под огнем ВСУ оказался частный сектор, расположенный в центре города. К сожалению, ранения получили два человека, — написал Пасечник.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края заявили, что в результате удара украинских дронов по морскому порту Туапсе пострадала транспортная инфраструктура объекта. По данным ведомства, на место инцидента незамедлительно прибыл туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после удара беспилотников в Туапсе повреждения получили пять частных домовладений и одна многоэтажка. Жилые строения были повреждены вследствие падения фрагментов сбитых дронов.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о двух пострадавших при атаке ВСУ на машину в селе Виноградово. Их госпитализировали с осколочными ранениями и контузией.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Таиланд пошел на сокращение безвизового режима из-за мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла его возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Колокольцев прибыл в КНДР
МИД Германии вызвал посла России из-за списка производителей дронов в ЕС
Российские бомбардировщики четыре часа кошмарили военных ЕС над Балтикой
Политолог раскрыл, могут ли ультраправые прийти к власти во Франции
Названа причина нехватки дронов в ВСУ
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении зимы на ночь
В Можайске заложили памятную Аллею ДоброFON в память о начале ВОВ
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

