Два человека пострадали при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР

Два человека пострадали при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР, заявил глава региона Леонид Пасечник в MAX. По его словам, жилой дом получил серьезные повреждения, в частности ущерб нанесен несущим конструкциям и капитальным элементам здания.

Вражеские БПЛА нанесли удары по Стаханову. Под огнем ВСУ оказался частный сектор, расположенный в центре города. К сожалению, ранения получили два человека, — написал Пасечник.

Ранее в прокуратуре Краснодарского края заявили, что в результате удара украинских дронов по морскому порту Туапсе пострадала транспортная инфраструктура объекта. По данным ведомства, на место инцидента незамедлительно прибыл туапсинский транспортный прокурор Евгений Завалин.

Кроме того, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что после удара беспилотников в Туапсе повреждения получили пять частных домовладений и одна многоэтажка. Жилые строения были повреждены вследствие падения фрагментов сбитых дронов.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о двух пострадавших при атаке ВСУ на машину в селе Виноградово. Их госпитализировали с осколочными ранениями и контузией.