Беспилотники попытались атаковать 11 районов Ростовской области

Ростовская область вновь подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Силами ПВО было отражено и уничтожено более четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский и Тарасовский районы. Как уточнил Слюсарь, жертв нет.

Но, к сожалению, не обошлось без разрушений на земле, — написал он в своем канале.

В Аксайском районе в поселке Реконструктор от падения обломков БПЛА повреждено остекление в двух домах и частично разрушена кровля. Власти окажут помощь в устранении последствий.

В районе поселка Персиановский произошло нарушение работы контактной сети железной дороги. Движение поездов было временно приостановлено, но сейчас питание контактной сети восстановлено, и поезда следуют в обоих направлениях.

