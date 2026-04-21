«Нас подорвали»: ВСУ жестоко убили 11 мирных жителей в ДНР

Украинские военнослужащие взорвали с помощью противотанковой мины многоквартирный дом в населенном пункте Родинское Донецкой Народной Республики, рассказали РИА Новости беженцы Светлана и Александр Трасиух. По их словам, погибло 11 человек, двух местных жителей удалось спасти из-под завалов.

Нас подорвали. <...> Там уже мина стояла противотанковая, возле магазина в Родинском, 11 человек накрыло плитами, два этажа упало, — отметили собеседники агентства.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что ВСУ с наступлением тепла могут попытаться контратаковать в районе Константиновки и под Купянском. При этом он уточнил, что у украинской армии не хватит сил на полноценное наступление, поскольку солдаты ВСУ способны только держать оборону.

До этого стало известно, что два человека пострадали при ударе ВСУ по Стаханову в ЛНР. Как отметил глава региона Леонид Пасечник, жилой дом получил серьезные повреждения, в частности ущерб нанесен несущим конструкциям и капитальным элементам здания.