21 апреля 2026 в 08:51

Несколько банд из Ярославля помогали украинским кол-центрам грабить россиян

ФСБ задержала в Ярославле сразу три группы пособников украинских кол-центров

Силовики задержали в Ярославле участников сразу трех преступных групп, которые помогали мошенническим кол-центрам Украины в хищении средств у россиян, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. Впоследствии украденные деньги использовались в интересах ВСУ.

На территории Ярославской области пресечена деятельность трех межрегиональных преступных групп, содействовавших украинским кол-центрам в мошенничестве и вымогательстве у россиян денежных средств, — отметили в ЦОС.

Во время обысков у злоумышленников изъяли четыре сим-бокса и более двух тысяч сим-карт. Возбуждены три уголовных дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Теперь фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее экс-сотрудник украинского департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич рассказал, что на Украине насчитывается свыше 10 тыс. мошеннических кол-центров. По его словам, в одном только Киеве их сейчас больше тысячи.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
