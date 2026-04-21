Несколько банд из Ярославля помогали украинским кол-центрам грабить россиян ФСБ задержала в Ярославле сразу три группы пособников украинских кол-центров

Силовики задержали в Ярославле участников сразу трех преступных групп, которые помогали мошенническим кол-центрам Украины в хищении средств у россиян, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. Впоследствии украденные деньги использовались в интересах ВСУ.

Во время обысков у злоумышленников изъяли четыре сим-бокса и более двух тысяч сим-карт. Возбуждены три уголовных дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции. Теперь фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее экс-сотрудник украинского департамента киберполиции, адвокат и частный детектив Андрей Галич рассказал, что на Украине насчитывается свыше 10 тыс. мошеннических кол-центров. По его словам, в одном только Киеве их сейчас больше тысячи.