«Африканский корпус» освободил в Мали захваченных террористами граждан

Военнослужащие «Африканского корпуса» освободили в Мали двоих граждан России и Украины, которые работали в геологоразведочной компании, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Известно, что мужчины были захвачены террористами в Нигере в июле 2024 года.

В результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере <...> гражданин Российской Федерации Олег Грет 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения, — сказано в сообщении.

Ранее террористическая группировка в юго‑восточном штате Бенуэ в Нигерии напала на микроавтобус и похитила 18 учащихся. Инцидент произошел на шоссе в районе города Отукпо, куда выпускники школ направлялись для сдачи вступительных экзаменов в вузы. Нападавшие увели похищенных в неизвестном направлении, после чего силовые структуры начали операцию по их поиску.

До этого в поселке Касуван‑Даджи в штате Нигер вооруженные люди атаковали местных жителей, в результате чего погибли не менее 30 человек. Ворвавшись в поселок на мотоциклах, преступники открыли хаотичную стрельбу, а также похитили неизвестное количество людей.