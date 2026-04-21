«Африканский корпус» освободил в Мали захваченных террористами граждан

Военнослужащие «Африканского корпуса» освободили в Мали двоих граждан России и Украины, которые работали в геологоразведочной компании, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Известно, что мужчины были захвачены террористами в Нигере в июле 2024 года.

В результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере <...> гражданин Российской Федерации Олег Грет 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения, — сказано в сообщении.

Ранее террористическая группировка в юго‑восточном штате Бенуэ в Нигерии напала на микроавтобус и похитила 18 учащихся. Инцидент произошел на шоссе в районе города Отукпо, куда выпускники школ направлялись для сдачи вступительных экзаменов в вузы. Нападавшие увели похищенных в неизвестном направлении, после чего силовые структуры начали операцию по их поиску.

До этого в поселке Касуван‑Даджи в штате Нигер вооруженные люди атаковали местных жителей, в результате чего погибли не менее 30 человек. Ворвавшись в поселок на мотоциклах, преступники открыли хаотичную стрельбу, а также похитили неизвестное количество людей.

«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

