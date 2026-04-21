Россиянам назвали три ошибки, которые мешают копить деньги

Отсутствие плана, погоня за «халявной» доходностью и жизнь одним днем — главные враги личного капитала, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его его словам, эти три главные привычки мешают накопить даже при хорошей зарплате. В итоге россияне годами живут без финансовой подушки и теряют сбережения, отметил эксперт.

Первая ошибка — это отсутствие финансового плана. Если не анализировать траты, мелкие ежедневные расходы незаметно съедают бюджет, и человек рискует остаться без «подушки безопасности» даже при высоком доходе. Вторая ошибка — стремление к быстрой прибыли. Люди вкладываются в сомнительные проекты или финансовые пирамиды, надеясь на сверхдоходность, но теряют все. Третья ошибка — отказ от долгосрочных накоплений в пользу сиюминутного потребления, — сказал Беляков.

По его словам, финансовая стратегия должна делить цели по времени: на год — пять подойдут вклады и накопительные счета, а для образования детей, жилья или пенсии подойдет Программа долгосрочных сбережений (ПДС).

ПДС дает до 36 тыс. рублей софинансирования от государства ежегодно (первые 10 лет), налоговые вычеты и гарантию АСВ до 2,8 млн руб. по личным взносам, напомнил Беляков. В идеале финансовая стратегия должна совмещать «подушку безопасности», среднесрочные накопления и долгосрочные вложения, считает эксперт. При этом акции и ИИС он посоветовал оставить «для профессионалов».

Ранее экономист Евгений Змиев заявил, что сейчас россиянам выгоднее всего держать деньги в рублях. По его словам, на валютные вклады в стране могут наложить дополнительные ограничения и это грозит финансовыми убытками.