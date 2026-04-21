Освобожденные из плена в Мали россияне сильно истощены

Освобожденные из плена в Мали граждане России и Украины находятся в тяжелом физическом состоянии, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. У них выявлены многочисленные заболевания и сильное истощение организма.

Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале «Африканского корпуса» выявило у них многочисленные заболевания и сильное физическое истощение, — говорится в сообщении.

Заложники были освобождены военнослужащими российского «Африканского корпуса». В ближайшее время их доставят в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ, где они пройдут необходимое лечение и курс реабилитации.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие «Африканского корпуса» освободили в Мали двоих граждан России и Украины, которые работали в геологоразведочной компании. Известно, что мужчины были захвачены террористами в Нигере в июле 2024 года.

