Telegram забанил рекордное количество аккаунтов для вербовки в курьеры Mash: Telegram забанил 500 тыс. аккаунтов для вербовки в наркокурьеры

За два месяца в Telegram заблокировали более полумиллиона аккаунтов, использовавшихся для вербовки российских подростков в наркокурьеры, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, только за прошедшие выходные с помощью специального бота в черный список попало 56 тыс. аккаунтов.

Изначально проект создавался для борьбы со спамом и рекламой в Telegram-чатах. Позже его функционал расширили: теперь система анализирует поведение пользователей и выявляет аккаунты, участвующие в массовых рассылках, мошенничестве и незаконной вербовке. Для этого были агрегированы базы спам-чатов, а также внедрена система меток, ограничивающая активность подозрительных аккаунтов в новых сообществах.

Ранее суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей. Компанию привлекли к административной ответственности. Протокол составили из-за отказа мессенджера удалять материалы с призывами к экстремистской деятельности.

До этого медиарегулятор Великобритании Ofcom начал расследование в отношении Telegram. Там утверждают, что через мессенджер может распространяться незаконный контент, включая материалы с «сексуальным насилием над детьми».